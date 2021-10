Trent’anni di Soccorso alpino a Varese in un libro

Dalle foto (quasi) in bianco e nero ai nostri giorni nell’epoca di internet e del real time.

A fare da sfondo la montagna, che a casa nostra si chiama “Prealpi“. E poi le grotte, i boschi, le forre e tanto altro di complicato che si nasconde nell’attività di volontario di Soccorso Alpino, il CNSAS, attività che a Varese verrà raccontata con un libro.

Nel testo, sono gli stessi interpreti a far rivivere questo lungo percorso di crescita per tutti: dai tecnici che di anno in anno si aggiornano, ai cittadini che sono consapevoli di poter contare su di un apparato preparato ed evoluto sul piano del soccorso.

Così il prossimo 3 dicembre alle 21 alla colonia elioterapica di Germignaga verrà presentato il libro “Un’avventura lunga trent’anni” che appunto consensa in foto e racconti sei lustri di vita della stazione Cnsas di Varese.