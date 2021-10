Ubriaco sul pullman, l’anello che non si sfila e le terze dosi booster nel podcast del 26 ottobre

Le principali notizie di martedì 26 ottobre

Un giovane di 25 anni , originario della Guinea e residente a Lavena Ponte Tresa, è stato arrestato dai carabinieri intervenuti su richiesta del conducente di un autobus su cui il giovane era salito visibilmente ubriaco. All’arrivo dei militari, il giovane ha dato in escandescenze aggrendendo un carabinieri. Contro di lui le accuse di interruzione di pubblico servizio, resistenza a pubblico ufficiale e minacce. L’uomo è comparso poi davanti al giudice che ha convalidato l’arresto.

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco in aiuto dei medici del pronto soccorso di Cittiglio dove un uomo si è presentato martedì mattina alle 5 per un anello in acciaio che non si sfilava più dal dito. I dottori non sono riusciti con la strumentazione a loro disposizione. I vigili del fuoco hanno utilizzato una smerigliatrice angolare per risolvere il problema.

Il cantiere di Largo Flaiano a Varese dal prossimo martedì 2 novembre si estenderà sino al tratto di via Sant’Imerio. L’ultimo tratto, verso il semaforo, verrà chiuso e il traffico veicolare dirottato su via Limido e e viale Europa da dove si potrà raggiungere l’ingresso dell’Autolaghi. La chiusura durerà circa un mese e mezzo.

Si aprono mercoledì 27 ottobre le prenotazioni per le terze dosi di vaccino anticovid definite booster dedicate agli over60. Occorre che siano trascorsi almeno 2 mesi dalla seconda vaccinazione. Regione Lombardia scrive un nuovo calendario che toccherà i picchi tra metà e fine novembre e da fine dicembre a tutto gennaio. In aumento le richieste tra gli over80 e il personale sanitario.

Nuovo impianto fotovoltaico sulla centrale idroelettrica enel green power di Porto della Torre. L’impianto sul fiume Ticino che produce energia rinnovabile da quasi 70 anni, diventa ancora più sostenibile con la posa di 272 pannelli, sul tetto dell’edificio. Si tratta del primo di una serie di impianti che installerà Enel . Tra questi anche due a Vizzola e Lonate Pozzolo.

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker e Spotify