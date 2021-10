Un grande cuore rosso, messaggio d’amore per Porto Ceresio

Un grande cuore rosso per accogliere i turisti, dare un segno di speranza ai portoceresini ed esprimere al paese tutto l’affetto che muove l’associazione. Sono diverse le motivazioni che hanno spinto l’associazione “Porto aperta” a donare a Porto Ceresio il grande cuore che da sabato pomeriggio segna l’inizio della passeggiata a lago.

Galleria fotografica Porto Ceresio - Un cuore rosso sul lungolago 4 di 4

«E’ un piccolo segno – spiega il presidente di Porto Aperta, Fabio Palazzolo – dietro al quale si nasconde un grande lavoro. Potrà fare da cornice a chi desidera realizzare una fotografia del nostro bellissimo paese, ma allo stesso tempo vuole essere un segno di speranza e di ripartenza, dopo questo periodo di emergenza che speriamo possa presto volgere al termine».

Il cuore era pronto da tempo, ma i mesi di commissariamento del Comune hanno reso tutto più complicato e a niente sono valse richieste ufficiali e una petizione promossa dall’associazione. Solo ora che la nuova amministrazione cittadina è insediata, si è ottenuto il via libera per la posa del manufatto, realizzato e donato al paese da Matteo Zuliani.

«L’abbiamo voluto perché rappresenta anche l’affetto profondo dei componenti di Porto Aperta verso il nostro paese e tutti i suoi abitanti – aggiunge il presidente – nella speranza che possa essere motivo di serenità anche per i tanti turisti che vengono in questo borgo lacustre. Per la nostra associazione vuole infine essere la prima di tante belle iniziative che abbiamo in cantiere e che speriamo di poter realizzare al più presto, a partire già dal prossimo Natale».

Dietro alla posa del cuore rosso, c’è l’impegno di molti: «Desidero esprimere un ringraziamento davvero speciale a tutti coloro, soci e non, che hanno collaborato per portare a termine questo progetto. – conclude Palazzolo – Un ringraziamento, in particolare, alla nuova amministrazione comunale per la collaborazione, ma anche all’amministrazione precedente con cui il progetto era partito; un grazie grandissimo a Stefano e alla famiglia Bianchi, per il prezioso e indispensabile aiuto, e a Matteo Zuliani, per quanto donato in termini di tempo, idee e manodopera, per la realizzazione del manufatto.

L’iniziativa piace moltissimo, come dimostrano le tante persone che hanno già immortalato Porto Ceresio inquadrata nel cuore rosso e non si contano selfie e messaggi di apprezzamento sui social. Tra i primi a farsi fotografare nella romanticissima cornice una coppia di giovani sposi.