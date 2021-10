Un pezzetto di Trentino in piazza Monte Grappa a Varese

Dai canederli alla lavanda, passando per spek e formaggi accompagnati con miele e gustati con in testa un bel cappellino in lana mentre si addobba un albero di Natale secondo la tradizione del Nord.

C’era un po’ di tutto questo oggi, sabato 30 ottobre, in piazza a Varese nel microscopico ma fornitissimo “villaggio trentino” composto da 11 casette in abete dove si trova di tutto, dai generi alimentari all’artigianato classico alle mille idee per piccoli e grandi regali natalizi.

L’iniziativa è partita sabato e durerà fino a tutto lunedì, primo di novembre.