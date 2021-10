Da Varese al Lago di Braies in microcar…perché no?

Questa curiosa idea di viaggio è nata dalle giovani menti dei due varesini Francesco Gemmo e Alessandro Giordano, che il 16 ottobre sono partiti per questa super avventura on the road: cinque giorni di continui spostamenti attraverso paesini e città, evitando ogni autostrada, percorrendo quasi 1000km di tragitto tra andata e ritorno, il tutto alla velocità di massimo 50km/h.

“L’idea di un viaggio in macchina, il cosiddetto roadtrip, ci ha sempre affascinato, ma un giorno, in quanto proprietario del mezzo ho pensato “E se ne facessimo uno con la mia microcar?” – ha raccontato Alessandro – Da quel momento, l’idea non ci ha mai abbandonato e abbiamo pensato a come organizzare il tutto più e più volte. Dopo un’ardua pianificazione di un mese e mezzo, siamo riusciti a partire, incerti se saremmo riusciti nell’intento di arrivare alla nostra meta e sommersi dai dubbi di chi sentiva parlare del nostro progetto. Ma piano piano, la microcar ha macinato i centinaia di chilometri davanti a sé, confermando il detto “chi va piano va sano e va lontano”. È stata una gioia immensa riuscire ad arrivare al Lago di Braies, tra Jeep e Suv corazzati, senza riscontrare alcun problema. Abbiamo attraversato i maestosi paesaggi del Trentino, godendoci ogni momento con tutta la calma del mondo. Siamo tornati stanchi? Sì, certamente. Ci Ha dato soddisfazioni? Assolutamente”.