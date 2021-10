Il Varese torna ad esultare: Ligorna battuto 4-0

Il Varese ritrova la vittoria, batte 4-0 il Ligorna e si prende i meritati applausi del pubblico del “Franco Ossola”, ancora più belli dopo le lamentele di una settimana fa. Non è un caso se il successo è tornato in occasione del primo clean sheet della stagione. Ma è la prestazione a essere stata maiuscola oggi: difesa attenta, centrocampo tosto e preciso e attaccanti determinanti. Anche chi è entrato dalla panchina ha dato un ottimo apporto e il 4-0 di Minaj su assist di Pastore è la dimostrazione. Eppure il Ligorna non è apparso affatto una squadra scarsa. Ha dato fastidio al Varese a più riprese, anche se la prestazione difensiva di Mapelli e compagni oggi è stata davvero buona.

Per la cronaca: gara aperta nel primo tempo da Piraccini, raddoppio di Mamah ad inizio ripresa in contropiede e poi, nei 6′ di recupero, Cantatore ha siglato il 3-0 con un destro da lontanissimo sfruttando un rilancio errato di Atzori, e poi Minaj ha chiuso i conti. Vietato però adesso adagiarsi e lodarsi: domenica prossima a Tortona ci sarà una sfida difficilissima contro il Derthona di Otelè. Servirà un’altra prestazione come quella di oggi per portare a casa punti contro una squadra ferita dopo la sconfitta di oggi contro il Saluzzo.

AL FISCHIO D’INIZIO

Il Varese si ripresenta al “Franco Ossola” a una settimana dal pari 1-1 contro l’Asti che ha allungato a sei la serie senza vittorie e ha portato il pubblico biancorosso a farsi sentire. Mister Ezio Rossi, confermato senza “ma” dalla società, schiera un 3-4-1-2 che vede Trombini in porta, protetto da Mapelli, Monticone e Parpinel. In mediana D’Orazio e Cantatore, recuperato nelle ultime ore, Foschiani agisce a destra, Tosi a sinistra mentre Piraccini è alle spalle di Mamah e Di Renzo. Il Ligorna allenato da Luca Monteforte scende in campo a Masnago con la spensieratezza di chi non ha nulla da perdere e punta su aggressività e fisico per portare a Genova un risultato positivo. Liguri con un 3-4-1-2 che davanti vede Gomes e Donaggio.

IL PRIMO TEMPO

Il Varese prova a comandare il gioco e nei primi 10′ si fa preferire per possesso palla trovando il primo tiro in porta con un colpo di testa centrale di D’Orazio che non crea problemi ad Atzori. La gara non decolla, si gioca su lanci lunghi per gli attaccanti, ma da uno di questi nasce il vantaggio biancorosso: Trombini va profondo, Mamah allunga di testa per Piraccini che controlla e di sinistro calcia rasoterra all’angolino per l’1-0. Dopo il gol subito il Ligorna inizia a far girare palla mentre il Varese alza il pressing. Da una palla recuperata al 28′ è ancora Piraccini a creare un pericolo ma arrivato al limite dell’area prova il tiro anziché l’assist e viene murato dalla difesa ospite. La gara va avanti con il Varese sempre ben attento in difesa e dopo i 2′ di recupero, conclusi con un tiro alto di Gomes, le squadre vanno negli spogliatoi con i biancorossi avanti 1-0.

LA RIPRESA

Dopo l’intervallo il Ligorna prova a mettere pressione ma si sbilancia e al 7′ il Varese lo punisce in contropiede: lancio di Piraccini per Di Renzo, servizio di prima per Mamah che a tu per tu con Atzori non sbaglia e sigla il 2-0. Il momento è buono per i biancorossi che su un’altra palla recuperata in avanti vanno vicini al raddoppio ma sul tacco di Cantatore è puntuale la chiusura della difesa ospite. Il Ligorna con il passare dei minuti prende fiducia e campo, mister Monteleone cambia diversi elementi e prova a schiacciare il Varese. La migliore occasione arriva al 24′ su angolo: Cirrincione centra per il colpo di testa di Donaggio che trova bene il tempo sul primo palo ma manda fuori di poco. Mapelli e compagni stringono i denti nel momento di massima pressione, concedono il giusto. Al 35′ si rivede il Varese con Di Renzo – all’ultima palla della sua partita prima di lasciare il posto a Minaj – che calcia di sinistro impegnando Atzori alla respinta. Nel recupero il Ligorna si abbassa e il Varese dilaga. Il 3-0 lo segna Cantatore che al 46′ mette in rete da 35 metri controllando un rinvio sbagliato di Atzori. Il poker arriva al 49′ con Pastore che va via bene sulla sinistra e mette in mezzo un cioccolatino che Minaj deposita in rete per il finale 4-0. Al termine solo applausi per i biancorossi. Meritati.