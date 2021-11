25 sacchi di spazzatura (e un carrello) in un pomeriggio: il “bottino” dei volontari di Strade Pulite a Varese

Le volontarie e i volontari di Strade Pulite all’opera in via Peschiera a Varese.

Nove persone sabato 20 novembre si sono tirate su le maniche e hanno ripulito i bordi della strada che porta verso l’Iper: il risultato è importante, 25 sacchi della spazzatura, un carrello della spesa e una quantità enorme di bottiglie di birra di vetro.

Tutto raccolto e “marchiato” con gli adesivi dell’associazione nata su iniziativa del “Pulitore della Valganna” Damiano Marangoni, volto ormai noto in provincia di Varese grazie alla sua opera che ormai va avanti da qualche anno.

I 9 volontari sono Arianna Silvestrini, Angela Negretti, Micol Tiafu, Rita Lazzaro, Luisa Buccheri, Lara Baggio, Andrea Sottocorno e Claudio Munaro, coordinati da Chiara Castellan. Complimenti a loro: per seguire il loro lavoro e per conoscere le prossime iniziative, c’è la pagina Facebook di Strade Pulite dove si possono trovare tutte le informazioni necessarie, anche per unirsi ai vari gruppi all’opera in diverse zone del territorio.