Il 5 dicembre giornata ecologica al Pianbosco

Parco Pineta e Comune di Venegono Superiore hanno organizzato una nuova uscita di pulizie all’interno del quartiere del Pianbosco.

L’appuntamento è per domenica 5 dicembre, alle ore 9, al parcheggio delle piscine Pianbosco Village di via Fratelli Kennedy 1.

Le operazioni si concentreranno in una nuova zona, dietro alle piscine, segnalata per la presenza di accampamenti e rifiuti, così da ripulirla e bonificarla restituendola ai legittimi visitatori dei boschi.

Come nelle precedenti uscite, tenutesi nei primi mesi dell’anno quando ci si concentrò sulle discariche abusive di via Oberdan, il Comune metterà a disposizione dei partecipanti guanti e sacchi per la raccolta dei rifiuti. Saranno presenti assieme ai partecipanti i volontari di Protezione Civile, Guardie Ecologiche Volontarie e Antincendio Boschivo, oltre agli agenti della Polizia locale di Venegono Superiore e ai militari dei Carabinieri di Castiglione Olona.

«Siamo contenti di riuscire a organizzare una nuova uscita, l’ultima prima della fine dell’anno» ha commentato l’assessore all’Ecologia Fabrizio Passannante. «A inizio 2021 ci fu la prima, fortemente sollecitata dai residenti riunitisi nel Comitato di Pianbosco, cui ne seguirono altre fino a completa pulizia dell’area individuata in quel momento. Ora puntiamo a continuare su quella via per riportare bellezza e legalità nei nostri boschi».

Un’iniziativa sposata, sostenuta e organizzata anche dal Parco Pineta: «Ogni occasione di questo tipo è importante per dimostrare e ribadire che l’alleanza fra istituzioni, enti e cittadini è fondamentale per la difesa e la tutela del nostro territorio – ha dichiarato il Presidente del Parco Mario Clerici – Quando si lavora insieme per un obiettivo comune i risultati arrivano. Insieme al Comune, invitiamo tutti i cittadini del territorio, e non solo del Pianbosco, a partecipare a questa giornata: i boschi sono di tutti, e tutti insieme dobbiamo difenderli»