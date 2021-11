Al Melograno di Gallarate parte “Chi mi legge storie”

Dopo un anno e mezzo di pandemia, l’associazione Il Melograno – Centro Informazione Maternità e Nascita – presenta “Chi mi legge le storie”, un progetto che rilancia l’importanza della lettura precoce realizzato con il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto.

La proposta si articola in una serie di incontri informativi per coppie in attesa e neogenitori sull’importanza della lettura precoce, percorsi laboratoriali con mamme e papà in attesa alla scoperta di libri e albi illustrati, gruppi di lettura per genitori e operatori, laboratori per bambini e per adulti su temi specifici legati ai libri, formazioni per adulti sulla letteratura per l’infanzia.

Le attività (alcune online e alcune in presenza) saranno svolte con il supporto del Sistema Bibliotecario “Valli dei Mulini”, Nati per Leggere Lombardia e Il Dondolibro.

Si comincia sabato 20 novembre alle ore 14.30 con un gruppo di lettura per genitori ed educatori di bambini nelle fascia di età tra 0 e 6 anni.

L’obiettivo è offrire alle famiglie, ai bambini e alle bambine e agli operatori della prima infanzia occasioni dove riscoprire la magia che le esperienze letterarie possono innescare. “Ci sono più tesori in un libro che in tutti i covi dei pirati dell’Isola del Tesoro… e meglio di ogni altra cosa, puoi goderti queste ricchezze ogni giorno della tua vita”, diceva Walt Disney; Maria Montessori definiva i bambini e le bambine nei primi anni della loro vita “mente assorbente”, ciascuno pronto ad esplorare il mondo attraverso la guida preziosa di un adulto che se ne prende cura.

La scienza ha ormai ampiamente dimostrato quanto il cervello dei bambini e delle bambine siano plastici e ricettivi già in fase fetale e come i primi 1000 giorni di vita di ogni individuo (dal concepimento ai 2 anni) siano fondamentali affinché corpo e mente crescano e si plasmino, gettando le basi per la salute, fisica, mentale e relazionale futura. È nei primi 1000 giorni che una relazione costante, prevedibile e affidabile rappresenta il nutrimento, che consente al bambino o alla bambina di sentirsi accolto e riconosciuto, protetto e amato in un legame così forte che lo farà sentire sicuro e fiducioso per tutta la vita.

La lettura precoce in famiglia, infatti (già dal tempo della gravidanza) e nei contesti educativi arricchisce il bagaglio di strumenti che gli adulti hanno a disposizione per prendersi cura dei più piccoli. Leggere infatti non è solo un’azione ma soprattutto una cura verso lo sviluppo delle potenzialità dei bambini e delle bambine e un prezioso strumento di relazione e comunicazione.

“Chi mi racconta le storie” vuole fornire strumenti per poter affascinare alla lettura e al suo potere.

È ormai evidente come l’emergenza sanitaria abbia diminuito le occasioni culturali a disposizione delle famiglie e degli operatori. Riemerge quindi con forza la necessità di riportare la famiglia e bambini “al centro” dei pensieri e delle esperienze culturali in modo da aumentare il benessere collettivo di oggi e, in prospettiva, del futuro.

Per qualsiasi curiosità sulle attività previste o iscrizioni è possibile contattare Il Melograno scrivendo a info@melogranogallarate.it oppure chiamando al 331 9987383.