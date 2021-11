Barca rubata dal porto di Ispra, ritrovata a Ranco senza motore

Altri furti di barche lungo le sponde del Lago Maggiore. Questa volta la disavventura è capitata al nostro lettore Riccardo Franzetti, che nella notte tra il 3 e il 4 novembre ha subito il furto della sua imbarcazione ormeggiata al Porto dei Galli di Ispra.

Episodi che si ripetono già da tempo e con le stesse modalità in vari porti della zona. Anche questa volta i ladri, dopo aver rubato la barca, l’hanno condotta fino alla spiaggia del Sasso Cavallazzo di Ranco. Qui i malviventi hanno smontato motore e altri accessori, per poi dileguarsi con la refurtiva.

«Ero già a conoscenza di episodi come questo – racconta Riccardo –, perché non è la prima volta che si capitano in queste zone. Quando mi sono accorto del furto, sono quindi andato subito a controllare al Sasso Cavallazzo e li ho ritrovato la mia barca. Nello stesso punto ho trovato anche un’altra imbarcazione, ma non so a chi appartenga. Vi ho scattato alcune foto, nella speranza che il proprietario la riconosca e possa andare a recuperarla».