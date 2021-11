Bilancio, biblioteca e Villa Castiglioni in Consiglio comunale a Induno Olona

(foto di Luca Leone) – E’ convocato per la serata di martedì 30 novembre il Consiglio comunale di Induno Olona, che si terrà in presenza – in ottemperanza alle prescrizioni anti Covid – con inizio alle 20,30 in sala consiliare.

All’ordine del giorno una variazione al bilancio di previsione 2021-2023, la nomina del revisore dei conti e il rinnovo della convenzione con il sistema bibliotecario Valli dei mulini.

In chiusura un’interrogazione, trasformata in interpellanza, con cui la minoranza chiede chiarimenti in merito alla Tosap – Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche relativa a Villa Castiglioni.

Qui l’ordine del giorno completo