Boom di iscrizioni in tutto il mondo per il corso di archeologia su Castelseprio

Un successo che lascia esterefatti. In soli dodici giorni oltre mille persone in tutto il mondo si sono iscritte a “Enlightening the dark ages: Early Medieval Archaeology in Italy”: il corso online di archeologia medievale lanciato dall’università di Padova.

Studenti e ricercatori provenienti da tutti i continenti avranno la possibilità dunque di arrivare – seppur virtualmente – in valle Olona e in particolare al sito di Castelseprio-Torba, a cui il corso dedica uno speciale focus.

Un interesse che non stupisce la coordinatrice del progetto, la professoressa Alejandra Chavarria Arnau, che da diversi anni raggiunge il parco archeologico con i suoi studenti per portare avanti il lavoro di ricerca sulle testimonianze del passato, grazie agli scavi e agli studi correlati.

«Per un archeologo, il sito di Castelseprio- Torba riveste una importanza fondamentale. Qui è stata fatta la storia della ricerca archeologica sull’epoca medievale, arrivando a una conoscenza maggiore quell’epoca».

“Nel 1944 Gian Piero Bognetti scoprì e rese pubbliche le pitture della chiesa di Santa Maria foris portas, che al tempo era diventata un magazzino agricolo. Fra il 1946 e il 1947 ebbero inizio le prime indagini archeologiche sistematiche sotto il controllo delle Soprintendenze alle Antichità e ai Monumenti, in collaborazione col Museo di Varese” (fonte Wikipedia) .

La professoressa Alejandra Chavarria Arnau

«Non mi stupisce dunque che il corso che proponiamo stia stabilendo questo successo – prosegue orgogliosa la professoressa Chavarria – un copioso numero di iscrizioni giunge da studenti di paesi anglosassoni, ma ci sono persone provenienti da davvero tutto il mondo. L’interesse per i contenuti che proponiamo e in particolare per Castelseprio e Torba è davvero alto.

Fra i contributi video presenti, inoltre, ci sono dettagli sulla campagna di scavi di questa estate».

L’università di Padova, infatti, insieme a quella di Chieti e a due dipartimenti della Cattolica di Milano, hanno trascorso l’estate a scavare al parco archeologico, dedicandosi ciascun gruppo ad un’area differente e conquistando la curiosità e l’interesse di tanti visitatori. Le visite agli scavi, infatti, che hanno permesso ai cittadini di Castelseprio – e non solo – di conoscere da vicino il lavoro svolto dai gruppi di ricerca, si sono rivelati un grande successo.

Adesso le conoscenze acquisite dagli archeologi usciranno dalla nostra provincia e raggiungeranno ogni parte del pianeta, fino alle case di tutti coloro che si sono iscritti a questo corso universitario, impazienti di fare qualche passo nel parco archeologico della valle Olona, per immergersi nella storia.