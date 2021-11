A Busto Arsizio il corso per chi vuole diventare volontario Lilt

Dopo quasi due anni di “tempo sospeso” anche per la LILT – Associazione di Varese – è possibile finalmente, con le dovute cautele, riprendere tutte le attività che caratterizzano l’operato dell’Associazione.

Dopo un intenso “ottobre rosa” in cui sono state effettuate molte visite senologiche con ecografia e pap test finalizzate alla diagnosi precoce della malattia oncologica nelle donne, il 5 e il 6 novembre prossimi si terrà, presso il Museo del Tessile di Busto Arsizio, il corso di formazione per volontari LILT.

L’obiettivo del corso è quello di sostenere, nelle strutture di ricovero e cura, lo sviluppo della relazione con i pazienti e loro familiari, attraverso l’arricchimento delle conoscenze e delle abilità dei volontari.

Il corso è aperto anche a coloro che desiderano iniziare un percorso di volontariato presso la LILT.

Per informazioni: segreteria LILT tel. 0331 623002

Ecco il programma delle due giornate:

Venerdì 5 novembre

Registrazione partecipanti, 13.30

Benvenuto e saluto delle autorità, 14.00

“Il volontariato oncologico nell’ambito del terzo settore”, Simonetta Sborea, responsabile settori assistenza e volontariato Lilt Milano-Monza-Brianza, 14.30

“Ruolo, competenze e valori del volontariato”, Laura Gangeri, responsabile scientifico volontariato Lilt Milano-Monza-Brianza, 15.00

“L’evoluzione del SSR e il volontariato: opportunità o sacrificio?”, Marino Dell’Acqua, direttore sociosanitario Asst Valle Olona, 15.30

“La morte nella cultura contemporanea”, Ivanoe Pellerin, presidente Lilt di Varese e consulente scientifico Humanitas Mater Domini, 16.00

“Le cure palliative: inguaribilità e vita possibile”, Valter Reina, responsabile U.O.C. Cure Palliative Asst Valle Olona, 17.00

“Parliamone insieme”, 17.45

Conclusione dei lavori, 18.15

Sabato 6 novembre