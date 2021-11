Cade il Legnano, la Castellanzese vince ancora

Sapore agrodolce la decima giornata di campionato per Legnano e Castellanzese. Ha gusto amaro la domenica del Legnano, sconfitto 2-0 in casa del Sangiuliano City, mentre è dolce quella della Castellanzese che vince 3-1 in casa del Brusaporto.

SANGIULIANO CITY – LEGNANO 2-0

Non riesce proprio a dare continuità a questo campionato il Legnano che dopo il successo di sette giorni fa non si ripete e cade in casa del Sangiuliano City sconfitto 2-0. Un gol per tempo per i milanesi di mister Ciceri, che passano al 19’ della prima frazione con Cogliati e nella ripresa chiudono i conti al 41’ con Pascali. Nel mezzo i lilla hanno provato a riaprire la gara, senza però riuscire a trovare la via della rete. La società ha intanto ufficializzato il nuovo direttore sportivo dopo l’addio di Vito Cera: sarà Eros Pogliani il nuovo ds, che verrà presentato martedì 9 novembre.

Sangiuliano City-Legnano 2-0 (1-0)

Marcatori: pt: 19’ Cogliati(S), st: 41’ Pascali (S)

Sangiuliano City: Bonadeo, Spaneschi, Zanon, Pedone, Pascali, Bruzzone, Ripamonti (31’ st Colonna), Guerrini, Ferrario (34’ st Barzotti), Qeros, Cogliati (37’ st Fall). A disposizione: Balducci, Brusa, Serbouti, Mazzei, Agello, Parissenti. Allenatore: Ciceri

Legnano: Russo, Caradonna (35’ st Grosso), Moracchioli, Robbiati, Bettoni, Di Lernia, Confalonieri, Bingo (11’ st Barazzetta), Ravasi, Ronzoni, Gasparri. A disposizione: Tamma, Bertonelli, Barbui, Beretta, Gambino, Bertoli, De Stefano. Allenatore: Sgró

Arbitro: sig. Peletti (Galasso-Russo)

BRUSAPORTO – CASTELLANZESE 1-3

Seconda vittoria di fila per la Castellanzese, che dopo il successo sul Sangiuliano di settimana scorsa si mette in tasca altri tre punti, questa volta passando 3-1 sul campo del Brusaporto. Pronti, via, e Ferrandino al 3’ porta avanti i neroverdi. Gara indirizzata subito bene per i ragazzi di mister Cotta che prima dell’intervallo raddoppiano con Compagnoni. La rete di Forlani al 9’ della ripresa mette un po’ di pepe alla gara, la Castellanzese regge, rimane in 10 per l’espulsione di Micheli ma a chiudere la contesa è Mario Chessa, che va a segno nel recupero per il 3-1 definitivo.

BRUSAPORTO-CASTELLANZESE 1-3

Marcatori: 3′ Ferrandino (C), 43′ Compagnoni (C), 9′ st Forlani (B), 47′ st Chessa (C)

Brusaporto: Nozza, Ippolito, Menni, Rodolfi (28′ st Travellini), Beduschi (43′ st Cortinovis), Ondei, Forlani, Consonni, Sokhna, Galelli (22′ Vitali), Iori. A disp. Gavazzeni, Rondi, Suardi, Apollonio, Del Fiore, Ventura. All. Carobbio.

Castellanzese: Cincilla, Compagnoni, Perego, Alushaj, Micheli, Colombo (16′ st Chessa), Ferrandino (38′ st Meregalli), Falzoni (34′ st Gazzetta), Piran, Mandelli, Melli. A disp. Asnaghi, Sestito, Mei, Tramutoli, Manfrè, Baldazzi. All. Cotta.

Arbitro: Rispoli di Locri (Pellegrino di Torino e Pastore di Collegno)

Ammoniti: Micheli (C), Rodolfi (B), Apollonio (B), Compagnoni (C), Melli (C), Chessa (C), Consonni (B). Espulso: 36′ st Micheli (C).

SERIE D GIRONE B – X GIORNATA

Arconatese – Sporting Franciacorta 3-1; Brusaporto – Castellanzese 1-3; Desenzano – Breno 1-1; Casatese – B. Olginatese 2-2; Folgore Caratese – Caravaggio 2-1; Ponte San Pietro – Crema 0-1; Sangiuliano City – Legnano 2-0; Sona – Villa Valle 1-0; Virtus CBg – Leon 1-0; Vis Nova – Real Calepina 2-2.

CLASSIFICA: Arconatese 21; Desenzano Calvina 20; Sangiuliano City 19; Sona, Folgore Caratese, Casatese 18; Virtus CBg 17; Breno, Brusaporto, Legnano, B. Olginatese 14; Leon, Caravaggio 12; Castellanzese 10; Sporting Franciacorta, Villa Valle 9; Crema, Vis Nova, Ponte San Pietro 8; Real Calepina 4.