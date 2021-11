“I capricci non esistono”, incontro per i genitori di Malnate

“I capricci non esistono”, è questo il titolo della serata dedicata ai genitori di Malnate, evento organizzato dal sistema bibliotecario in collaborazione con il comune di Malnate e con il sostegno di Fondazione Cariplo.

Nella serata si faranno riflessioni insieme ai genitori sui bisogni dei bambini e delle bambine per costruire una comunicazione e relazione efficace.

L’appuntamento è per giovedì 25 novembre alle ore 20.45 alla Sala Consiliare di via De Mohr a Malnate, a cura di Maria Cristina Realini, filosofa ed educatrice de il melograno di Gallarate, sui capricci e sulle modalità per migliorare la comunicazione e la relazione con i bambini e le bambine , anche attraverso la lettura.

Per prenotazioni:

Biblioteca Civica – tel: 0332 427729

email: biblioteca@comune.malnate.va.it

e sito www.ceposto.it – sezione: Enti e Comuni – Eventi del Sistema bibliotecario Valli dei Mulini

Richiesto Green Pass