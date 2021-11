Cena benefica d’autunno con la Croce Rossa di Varese

Il Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana con le sedi di Tradate e Gazzada Schianno organizza una cena benefica d’autunno che si terrà sabato 20 Novembre alle ore 20 presso il Ristorante La Madonnina (Cantello). Si può prenotare un tavolo – da un minimo 6 posti a un massimo di 10 posti – per condividere la serata con amici e parenti.

L’intero ricavato dell’evento contribuirà all’acquisto di un automezzo utile a svolgere le numerose attività sociali del Comitato. «Con questo evento che da sempre segna la tradizione del nostro Comitato desideriamo dare un segnale di partecipazione alla delicata fase di ripresa che stiamo costruendo come Paese, la Croce Rossa Italiana vuole rendersi parte attiva e con questo invito ti proponiamo di essere al nostro fianco nelle numerose attività di soccorso e sostegno che affrontiamo ogni giorno» dice Angelo Michele Bianchi presidente del Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana.

«Lo scorso anno moltissimi volontari hanno preso parte all’imponente fase di consegna a

domicilio della Cena d’Autunno che non si poteva svolgere in presenza, quest’anno abbiamo voluto

fortemente organizzarci per ospitare fisicamente tutti coloro che vorranno partecipare. Questo momento

conviviale rappresenta uno dei momenti più visibili e più importanti per la raccolta fondi dell’Associazione e ogni posto a tavola, che stiamo organizzando in piena sicurezza, ha un significato profondo di condivisione e sostegno verso coloro che hanno bisogno dello sguardo di ognuno di noi».

DOVE

La Cena Benefica d’Autunno 2021 è organizzata presso il Ristorante LA MADONNINA di Cantello, in

un’accogliente salone che potrà ospitare fino a 250 ospiti.

MENÙ

La raffinata cena, preparata dal Ristorante LA MADONNINA di Cantello è composta da aperitivo,

antipasto, primo, secondo e dessert.

PREZZO

Il contributo richiesto per gustare la “Cena Benefica d’Autunno” è di 100 euro a persona che comprende il menù sopra indicato.

OBIETTIVO DELL’EVENTO

L’intero ricavato dell’evento verrà utilizzato per l’acquisto di un automezzo utile a svolgere le numerose

attività sociali del Comitato.

PREMIO DI SALA

Ci sarà un “PREMIO DI SALA” che verrà assegnato durante la serata a uno dei partecipanti alla cena.

Per tutti i partecipanti alla Cena Benefica d’Autunno ci saranno simpatiche sorprese.

DINAMICA DELL’ASSEGNAZIONE DEL “PREMIO DI SALA”

Tutti coloro che parteciperanno alla Cena Benefica d’Autunno riceveranno all’ingresso un numero

identificativo la cui matrice resterà al personale del Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana

presente in sala. Durante la serata verrà estratto il vincitore.

LOTTERIA

Oltre al “Premio di Sala”, durante la serata sarà organizzata una “Lotteria” con meravigliosi premi.

I biglietti della Lotteria (10 euro cadauno) verranno venduti dai volontari durante la serata e anche

l’estrazione dei premi avverrà prima del termine della cena.

Il 1° premio sarà la Pelliccia di Varese Pellicce e seguiranno altri numerosissimi premi!

PRENOTAZIONE

La prenotazione è obbligatoria e dovrà essere effettuata obbligatoriamente entro e non oltre giovedì 18 novembre, telefonando al numero 366 645 43 96 oppure inviando una mail al seguente

indirizzo di posta elettronica eventi@crivarese.it. Puoi prenotare un tavolo (minimo 6, massimo 10 persone) per condividere la serata con amici e

parenti.