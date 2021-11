“Cercavo mio padre”, il nuovo libro del castellanzese Luigi Giudici

È stato pubblicato da Altromondo Editore “Cercavo mio padre” il nuovo libro dello scrittore castellanzese Luigi Giudici.

Luigi, detto “Spiga”, è alla disperata ricerca di suo padre, che sa di avere ma che non vuole perdere per colpa della guerra. Non si dà pace, non intende diventare adulto senza prima averlo trovato. Vuole fargli capire quanto è importante per lui, perciò tutti i suoi pensieri quotidiani sono rivolti a escogitare un piano, di nascosto dalla mamma e dai nonni. Un racconto che celebra il coraggio e la caparbietà di un bambino come molti, disposto a qualsiasi cosa pur di riabbracciare suo padre.

Luigi Giudici è nato a Castellanza nel 1966. È un commercialista appassionato di sci: la montagna, e in particolare la Val d’Ayas, gli hanno rapito il cuore. Ha già pubblicato La voglia di ricominciare a vivere dopo un ictus, Kitty e Zeus. Due animaletti che la sanno lunga, Quattro passi nei ricordi e Una vita fa…