Città al buio e nuova illuminazione a rilento, il difficile rapporto tra Busto Arsizio e i grandi appalti

Ancora una volta il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli si trova di fronte ai problemi di gestione di un mega-appalto affidato ad un grande player nazionale. Dopo i problemi creati da OpenFiber per le opere di installazione della fibra ottica lungo le strade cittadine, dopo l’annullamento del contratto per il campus sportivo di Beata Giuliana, ecco che iniziano le prime frizioni con A2a, per la posa e la gestione di 10 mila pali dell’illuminazione pubblica: «Tra 4-5 mesi dovrebbero aver finito tutto. Aspettiamo ma inizio a spazientirmi per la lentezza con cui si sta andando avanti» – è il commento ad una domanda sul tema.

La città, infatti, è sempre più buia. Interi quartieri, tra questi il villaggio Sant’Anna, sono ormai quasi al buio e solo nelle ultime settimane si sono visti i primi pali nuovi posizionati a fianco di quelli vecchi e solo in alcune vie cittadine: «Onestamente pensavo ci mettessero di meno ma siamo pronti con le penali se i tempi non verranno rispettati. Ai cittadini chiedo un po’ di pazienza ma con questi grandi gruppi». Intanto i cittadini continuano a segnalare e a lamentare i disservizi.

A dicembre 2020 il sindaco prometteva con tanto di video ai cittadini: «Quella di oggi è una data da segnare sul calendario: posso finalmente dire che entro la fine del 2021 avremo una città illuminata con sistemi innovativi e all’avanguardia». Il calendario, un anno dopo, dice che siamo forse ad un terzo del cammino.