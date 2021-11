Dal filo al tessuto: una masterclass di Luca Missoni al Maga

Un pomeriggio insolito ieri al Museo Maga di Gallarate. Per un giorno la suggestiva Sala degli Arazzi Ottavio Missoni si è trasformata in un laboratorio di tessitura in occasione della Masterclass tenuta da Luca Missoni nell’ambito del progetto “Intrecci. Maga e Missoni per l’arte e l’educazione”. I partecipanti hanno potuto sperimentare la realizzazione di una tessuto usando il telaio e i diversi materiali: dal filo di lana, al nylon, il cotone e altri ancora.

Laboratorio sold out e molta curiosità anche da parte dei visitatori del Museo che hanno potuto vedere al lavoro i partecipanti.

INTRECCI è uno speciale progetto educativo dedicato alle scuole che dà l’occasione di poter partecipare ad attività espressive sui temi del colore e della materia tessile.

Il MA*GA, la Maison Missoni e la Fondazione Ottavio e Rosita Missoni mettono a disposizione di studenti e docenti 200 laboratori a titolo gratuito, per sperimentare e fare ricerca su codici espressivi trasversali, usando fili e colori, con la prospettiva di un grande allestimento finale al MA*GA.

Una sinergia che, da novembre 2021 a giugno 2022, coinvolge in laboratori gli alunni e i docenti delle scuole del territorio e i professori in una masterclass, finalizzati alla ricerca e alla interazione tra Arti Visive e Moda.

L’iniziativa è stata ideata in occasione del centenario della nascita di Ottavio Missoni e della mostra Ottavio Missoni. Una vita a colori 1921-2021 che il MA*GA gli ha dedicato, lo scorso febbraio 2021.