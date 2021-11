Derby di Coppa Italia tra Caronnese e Castellanzese

Caronnese e Castellanzese stanno faticando in campionato e per questo la Coppa Italia potrebbe essere una “medicina” per migliorare un inizio stagione che nelle due piazze si sperava migliore.

Le due squadre si troveranno di fronte a Caronno Pertusella – inversione di campo dell’ultimo minuto – alle ore 14.30 di mercoledì 3 novembre per i 32esimi della competizione nazionale.

Le due formazioni arrivano con stati d’animo opposti: la Caronnese vuole reagire dopo la sconfitta di Gozzano mentre la Castellanzese, dopo un lungo digiuno e il cambio di allenatore, ha ritrovato il successo nell’ultima di campionato contro il Sangiuliano City.