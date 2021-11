Domenica 21 novembre il congresso dell’Anpi di Malnate

Si ritroverà domenica 21 novembre l’Anpi di Malnate in occasione del XVII Congresso di sezione. L’appuntamento è per le ore 9.30 alla sala consigliare di via De Mohr.

Dopo il saluto del presidente di Sezione Germano Corti, interverranno Riccardo Conte, vicepresidente della sezione di Varese e Claudio Castiglioni, vicepresidente provinciale.

Il Congresso sarà anche l’occasione per il rinnovo del Comitato di Sezione e le elezione dei Revisori dei Conti e dei Delegati al Congresso Provinciale.

«Dopo il lungo periodo della pandemia – scrive il presidente di sezione Germano Corti -, ci ritroveremo per un importante momento associativo quale il Congresso e per rinnovare il nostro impegno democratico e antifascista per il Paese, che si sta rialzando tra molte difficoltà e diversi attacchi, spesso trainati da forze eversive e neofasciste, alle istituzioni politiche e sociali».

Per l’accesso in sala ci sarà la misurazione temperatura e servirà il Green pass.