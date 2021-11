Enrico Cantù Assicurazioni, un nuovo modo di fare consulenza

A quanto ammonterà la tua pensione? Quanto ti spetta in caso di un infortunio invalidante? Cosa ti occorre per mantenere la tua indipendenza economica in caso di non autosufficienza? Sai che danno economico causerebbe la tua scomparsa a chi ami? Quanto sei in grado di accantonare ogni mese per una spesa programmata?

Queste sono le domande che potrebbero affollare i tuoi pensieri prima di dormire, fino talvolta a toglierti il sonno, perché senti forte la responsabilità verso le persone che ami.

A tutte queste domande e a molte altre ancora è in grado di rispondere A.Bi.To®, il software che la Enrico Cantù Assicurazioni ha ideato per quantificare le tue esigenze (dettate da stile di vita, situazione famigliare, professione, situazione patrimoniale), le tue attuali coperture, pubbliche e private, e di conseguenza quanto ti manca per essere davvero sereno.

Tante volte la disinformazione, la fretta, il tran tran quotidiano sono cattivi consiglieri e ti portano a sottovalutare determinati rischi, o, al contrario, a farti problemi per aspetti di cui non dovresti preoccuparti?

Un’analisi approfondita, puntuale e personalizzata è quello che ti permette di fare chiarezza sulla tua situazione attuale, e quindi di stilare un piano lavori sulla base degli aspetti prioritari da affrontare, in un viaggio continuo e graduale verso la tua serenità.

Un viaggio scritto e creato a quattro mani. Il Consulente rappresenta il punto di riferimento assicurativo e finanziario, il consigliere, colui che ha la formazione a le competenze per discernere esigenze reali e opportunità che offre il mercato.

Ma è il Cliente il vero protagonista della scelta. Sarai tu stesso, al termine di questo percorso di analisi, con il consiglio di consulenti formati ad hoc per aiutarti e guidarti, a scegliere la tua soluzione costruita ad hoc e proiettata in modo chiaro su maxi schermi.