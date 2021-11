“Facciamo crescere i diritti”, il calicanto di Amnesty al Parco Gioia

È stata inaugurata sabato 20 novembre al Parco Gioia di Villa Mylius la targa che celebra i 60 anni di attività di Amnesty international e inaugura anche in città il progetto “Facciamo crescere i diritti”, promosso dall’associazione che difende i diritti umani nel mondo e condivisa dal Gruppo 296 A.I.

La targa è stato posizionata tra la Panchina Gialla per i diritti umani inaugurata proprio da Amnesty Varese quest’estate e una nuova pianta di calicanto, piantata lì per l’occasione dal Comune di Varese.

Per questo l’evento si è svolto alla vigilia della Giornata nazionale dell’albero del 21 novembre e in occasione della Giornata internazionale per i diritti dei bambini e dell’adolescenza, perché anche i bambini, mentre crescono, hanno dei diritti che crescono con loro.

Presenti alla cerimonia le assessore Rossella Dimaggio (Servizi educativi) e Nicoletta San Martino (Ambiente), i consiglieri comunali Dino De Simone e Luca Paris e il consigliere provinciale Simone Longhini.

Significativa la scelta del calicanto, pianta che fiorisce anche in inverno, la stagione più difficile, testimoniando tenacia e speranza con profumatissimi fiori gialli, come la bandiera di Amnesty international.

«Piantare un albero rappresenta nel suo aspetto rinnovamento, rinascita e rigenerazione – ribadisce Valentina Grassi, di Amnesty Varese – L’albero quindi come allegoria della vita e messaggero di speranza, di crescita, di bellezza: una forma di vita che va protetta e curata, come i diritti umani».