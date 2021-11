Incidente a Buguggiate, tre feriti

Incidente a Buguggiate questa mattina, giovedì 18 novembre, poco dopo le 6. Due auto, per cause che dovranno essere accertate, si sono scontrate in via Montello. Tre le persone rimaste ferite: due giovani di 19 e 24 anni e un uomo di 47.

Soccorsi dai sanitari sono stati trasferiti all’ospedale di Circolo in codice giallo