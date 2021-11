Intervista a Fausta Zibetti, dirigente del Keynes di Gazzada: “I nostri indirizzi consentono ai ragazzi di trovare agevolmente lavoro”

Il nuovo anno scolastico ha preso il via da più di un mese anche all’ISIS Keynes di Gazzada Schianno e, come promesso, tutti sono rientrati in classe: lezioni in presenza al 100%.

Immutata l’organizzazione, confermata negli orari e nell’articolazione settimanale delle lezioni, rispetto al periodo precedente alla pandemia, per evitare disagi organizzativi a studenti e famiglie.

È soddisfatto il dirigente scolastico, dottoressa Fausta Zibetti (nella foto in alto): «Quasi tutto oramai funziona nuovamente a pieno regime e nel rigoroso rispetto delle misure anti Covid – spiega. Siamo partiti con l’accoglienza degli studenti delle classi prime, un progetto condotto dai nostri docenti, che ci ha consentito di aprire le porte della scuola in anticipo rispetto alla data di avvio dell’anno scolastico. Si tratta di una formula introdotta già lo scorso anno, in piena emergenza sanitaria, e oramai consolidata, che permette di far conoscere agli studenti il nuovo gruppo classe, gli ambienti e le regole dell’Istituto per porre le basi per la creazione di un clima collaborativo e inclusivo tra i ragazzi, ponendo l’attenzione sulle difficoltà del percorso e sulle possibilità di superamento».

Parlando invece di orientamento in uscita, che ruolo ha nella vostra scuola? In che modo aiutate i ragazzi a scegliere il loro percorso post diploma?

«All’inizio del triennio i nostri studenti sono avviati al percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. Si tratta dell’attività di alternanza scuola-lavoro, grazie alla quale i ragazzi trascorrono alcune settimane dell’anno scolastico in azienda, per confrontarsi sul campo con le dinamiche del mondo del lavoro, per sviluppare nuove competenze ed abilità e per misurare concretamente il campo di applicazione di quanto appreso a scuola. Naturalmente viene avviato un percorso anche per i diplomandi che intendano proseguire gli studi, iscrivendosi all’Università o a corsi di specializzazione post diploma. I nostri docenti preposti a questa funzione, aggiornano chi ne faccia richiesta, illustrando i diversi corsi universitari, la durata, il sistema degli esami ed infine le opportunità occupazionali. Una particolare attenzione merita l’ITS, il corso di alta specializzazione tecnologica post-secondario, non universitario, ma altamente professionalizzante e strettamente connesso con l’imprenditoria locale, che chiede alle scuole figure specifiche fortemente innovative, con competenze tecnico-pratiche direttamente spendibili nelle stesse aziende che ne fanno richiesta».

Quali sbocchi professionali offre la vostra scuola?

«Gli indirizzi del Keynes, Informatica e Automazione, per il Tecnologico, e Relazioni Internazionali per il Marketing e Sistemi Informativi Aziendali, per l’Economico, consentono ai nostri ragazzi di trovare agevolmente lavoro, inserendosi velocemente nel tessuto imprenditoriale della zona, caratterizzato da aziende specializzate in informatica ed elettronica, e da una variegata realtà di imprese che assorbe i nostri giovani nel ramo amministrativo e manageriale. I diplomati nell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni, infatti, studiano l’analisi, la comparazione e la progettazione di tecnologie e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche, acquisendo competenze scientifiche e tecnologiche che permettono loro di adattarsi a realtà lavorative differenziate. Gli studenti di Automazione, indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica, integrano conoscenze di elettrotecnica, elettronica e informatica per intervenire nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi. Gli studenti di Amministrazione, Finanza e Marketing, Articolazione RIM, Relazioni internazionali per il Marketing, hanno conoscenze sulle tematiche aziendali, sugli aspetti relativi alla gestione delle relazioni commerciali e internazionali e sviluppano capacità di relazione e le competenze necessarie a livello culturale, linguistico e tecnico. I diplomati dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, Articolazione SIA, Sistemi Informativi Aziendali, hanno conoscenze inerenti alla gestione del sistema informativo aziendale e alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. Si tratta quindi di indirizzi specifici che tuttavia offrono un ampio ventaglio di possibilità occupazionali».

La pandemia ci ha messo di fronte ad una nuova realtà in cui il digitale riveste un ruolo di primo piano: la vostra scuola ha un indirizzo “informatico e telecomunicazioni”: è stato implementato? E se sì, in che modo?

«La pandemia ha costretto tutti noi a fare i conti con le nuove tecnologie e il Keynes non si è tirato indietro, potenziando la rete informatica in tutto l’istituto. Quest’anno le aule sono state dotate di LIM di ultima generazione e la scuola gode dell’imponente investimento in infrastrutture informatiche effettuate per fronteggiare i disagi legati alla DAD».

I ragazzi che si sono diplomati al Keynes che tipo di occupazione hanno trovato e in quali tempi?

«Secondo il rapporto di Eduscopio dello scorso anno, il Keynes si è classificato al primo posto tra gli istituti superiori del varesotto per il successo scolastico degli studenti che hanno scelto di iscriversi all’Università. Ugualmente fortunato chi decide di lavorare subito dopo il diploma: secondo l’indagine svolta dalla Fondazione Agnelli, il 63% dei diplomati dell’indirizzo Tecnologico, mediamente entro 189 giorni, trova un lavoro in linea con gli studi appena conclusi. Immediatamente occupati anche il 57% dei maturati dell’Economico che, in un tempo ugualmente breve, ottiene un contratto di lavoro significativo e, per il 21%, in linea con l’indirizzo di studi».

In relazione invece alla scelta accademica, a quali corsi di laurea dà accesso il diploma ottenuto al Keynes e quali sono i percorsi che suggerite, tenendo conto della richiesta del territorio, entro il quale il vostro istituto è ben inserito, e le professioni in crescita?

«Senza dubbio gli studenti che frequentano il Keynes trovano uno sbocco naturale nelle facoltà scientifiche, tecnologiche ed economiche, da Informatica a Ingegneria, da Economia a relazioni Internazionali, ma abbiamo notizia di nostri studenti che si iscrivono con successo anche a facoltà umanistiche, testimoniando l’eccellente lavoro svolto in tutti gli ambiti del sapere. Ciò ci conforta nel sostenere che il nostro Istituto fornisce agli studenti non soltanto un patrimonio di conoscenze e di abilità, ma soprattutto consente loro di acquisire un metodo, di studio e di lavoro, spendibile in qualsiasi percorso scelgano di intraprendere».