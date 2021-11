Il Keynes di Gazzada al primo posto nella classifica Eduscopio

È primo in classifica l’ISIS Keynes di Gazzada Schianno, confermando così l’eccellenza dei suoi diplomati che risultano in regola con il corso di studi accademici appena intrapreso.

I giovani diplomati del Keynes si candidano dunque anche al successo universitario una volta terminato il ciclo degli studi superiori: secondo il rapporto 2021/2022 di Eduscopio pubblicato dalla Fondazione Agnelli, infatti, il 65% degli studenti provenienti dall’indirizzo tecnologico del Keynes distanzia di ben tre punti percentuali i colleghi dell’istituto che si accredita al secondo posto nella provincia di Varese. Buoni risultati anche per i diplomati Keynes dell’indirizzo economico che per il 55,57% superano agevolmente gli esami universitari del primo anno, risultando in regola con il percorso accademico.

La medaglia d’oro di questa edizione consolida il dato degli ultimi anni, e premia i docenti che, con impegno e dedizione, riescono a trasmettere agli studenti un patrimonio culturale, abilità e competenze spendibili anche dopo il diploma, e soprattutto un metodo che consente loro di districarsi agevolmente anche nel percorso universitario.

Ma secondo gli indicatori presi in considerazione da Eduscopio, il Keynes di Gazzada Schianno si rivela una scelta di successo non soltanto per la percentuale degli immatricolati che prosegue con sicuro profitto gli studi all’università, ma anche per la percentuale di occupati dopo il conseguimento del diploma.

Nell’indagine svolta dalla Fondazione Agnelli, infatti, l’ISIS Keynes di Gazzada Schianno si colloca ai primi posti tra gli istituti tecnici del varesotto anche per le possibilità dei suoi studenti di trovare lavoro dopo il conseguimento del diploma.

Il 62,41% dei diplomati dell’indirizzo Tecnologico, infatti, in un tempo medio di 191 giorni, trova un lavoro coerente con gli studi appena conclusi entro 7 Km dall’indirizzo di residenza.

Ugualmente fortunati i colleghi che scelgono l’Economico. Il 66,67% di questi, infatti, in un tempo che mediamente non supera i 196 giorni, ottiene un contratto di lavoro significativo e, per il 21,6%, in linea con l’indirizzo di studi seguito, ugualmente vicino al luogo di residenza.

Si può dire che l’Istituto continui a centrare l’obiettivo: fornisca agli studenti una formazione di eccellenza e offra loro l’opportunità di costruirsi ciascuno il proprio futuro, secondo le proprie aspirazioni.