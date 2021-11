La Grotta di Babbo Natale di Ornavasso quest’anno “approda” a Stresa

Da Ornavasso al Lago Maggiore. Gli organizzatori della Grotta di Babbo Natale, dopo lo stop imposto dalla pandemia, tornano con un grande evento dedicato al Natale sulla sponda piemontese del Verbano.

Si tratta del Natale di Stresa, una serie di appuntamenti che interesseranno la cittadina affacciata sul golfo Borromeo.

Cuore dell’evento sarà il gioiello della Navigazione dei Laghi, il piroscafo “Piemonte”, gioiello della meccanica e attualmente la più antica nave a vapore d’Italia ancora in esercizio.

Il Piemonte, con le sue caratteristiche atmosfere di inizio Novecento, sarà ormeggiato per l’occasione a Stresa e sarà la location principale degli show e degli appuntamenti e sarà anche il luogo dove i più piccoli potranno incontrare Babbo Natale.

Precisiamo che l’iniziativa è a pagamento e con il biglietto è possibile ricevere anche un buono sconto per viaggio andata e ritorno in motoscafo da Stresa all’Isola Pescatori per la “caccia ai presepi” e visita dell’isola.

Tutti i dettagli