La Svizzera vuole il “Green pass”: al referendum vincono i Sì

Dalle urne svizzere è arrivato un netto Sì all’equivalente elvetico del nostro green pass. Con proiezioni che assegnano oltre il 60% dei consensi alla posizione dei cittadini favorevoli alla certificazione anticovid la Svizzera il Paese archivia anche questa votazione confermando la strada della lotta alla pandemia.

Come in altri paesi europei anche in Svizzera non sono mancate le manifestazioni contro le restrizioni ma questo risultato mette un nuovo punto fermo. Il voto si è svolto mentre i contagi hanno ripreso a correre in Svizzera con un’incidenza molto alta, arrivata ormai a 870,82 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di due settimane. A questo si aggiunge la preoccupazione per la variante Omicron.