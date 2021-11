La tangenziale est va in consiglio comunale di Somma Lombardo

Tre giorni di consiglio comunale ad hoc per la variante del Pgt di Somma Lombardo: si inizia venerdì 19 novembre alle 16, con un’eventuale prosecuzione sabato 20 (alle 9.30) e lunedì 22 alle 18. Dopo i lunghi lavori in commissione Territorio in autunno, la variante approda dunque in consiglio.

Cosa contiene la variante del Pgt? La diminuzione del consumo di suolo, il «vecchio problema» della tangenziale est – racconta l’assessore all’Urbanistica, Francesco Calò – e la distribuzione di addensamenti commerciali e «a parcheggio».

Quest’ultimo in particolare è volto ad avere un governo maggiore degli insediamenti commerciali medio-grandi, mentre per i parcheggi si è pensato ad un piano per «governare meglio i parcheggi di Malpensa e per riprendere in mano il regolamento dei parcheggi stessi».

Le 200 osservazioni dei residenti della valle alla tangenziale

La parte della variante che più ha scatenato le reazioni e le osservazioni dei cittadini riguarda la tangenziale est: già in commissione erano pervenute 200 osservazioni da parte dei cittadini residenti nelle vie Fornace, Novara o Valle , «la metà per aspetto regolamentare, sulle distanze dal confine e di zona», mentre altre sono a favore «del togliere i piani attuativi».

I sommesi – come già comunicato nelle passate commissioni – hanno richiesto un ripensamento del tratto est per poter «eliminare il percorso o avere un tracciato con un altro tipo di conformazione», aveva affermato in commissione il tecnico comunale Giovanni Sciuto.

La questione principale, spiega Calò, è che alcuni cittadini si vedevano tolta una parte del terreno: «Abbiamo fatto un filtro e abbiamo portato dei terreni da privati ad agricoli; alcuni erano soddisfatti perché non hanno intenzione di edificare, altri invece erano meno contenti».

“Non è un progetto definitivo”

Calò ribadisce che sulla tangenziale non è in atto un «progetto definitivo o esecutivo: è un trattato che sarà la base del dialogo con la Regione», spiegando che, diversamente dal passato, ci sono delle priorità.

La prima in assoluto riguarda il tratto che da via Giusti porta a Vergiate, mentre c’è una bassa priorità per le segnalazioni che riguardano l’area di pregio naturalistico in mezzo alla Valle: «Abbiamo detto a provincia che, se loro voglio toglierlo, a noi va bene».

Si tratta, dunque, di un percorso «molto partecipato»: «Il nostro disegno è alla base per una futura comunicazione con i vari enti».