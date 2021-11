La “tombola di Natale” con gli acquisti a Gallarate

Una tombola di Natale speciale. Non quella del pomeriggio del 25 dicembre, con nonni, nipoti e zii, ma quella che ha in mente Rocco Longobardi, assessore al commercio e presidente del Duc di Gallarate: «La Tombola di Natale nasce allo scopo di agevolare l’economia locale con un gioco che coinvolge i commercianti e i loro clienti» spiega Longobardi, che presenterà l’idea mercoledì sera, in un incontro (mercoledì 24 novembre) aperto a tutti gli esercenti gallaratesi.

Il sistema prevede che «ogni commerciante possa acquisire cartelle a offerta libera e poi distribuisca ai clienti (durante il periodo natalizio) un numero ogni dieci euro di acquisti». Si arriverà poi alla estrazione dei numeri vincenti, il 9 gennaio 2022.

I premi sono a loro volta costituiti da servizi e beni presso esercenti di Gallarate: in questo modo costituirebbero un ulteriore volano per il tessuto commerciale gallaratese (da usufruire a partire dal 31 gennaio ed entro il 30 aprile 2022.

Il plafond di premi – nelle idee di Longobardi – copre tutte le aree del commercio cittadino: si vincono così aperitivi nei pub o altri locali, colazioni gratuite nei bar, cene nei ristoranti/trattorie, un pacchetto benessere presso estetisti e parrucchieri, buoni spesa presso negozi di vario genere. Fino ai premi più consistenti, un abbonamento a teatro, ma anche un pacchetto “uyna giornata per voi”, «con vari tipi di attività per coprire un’intera giornata di relax».

Il sistema appunto costituisce anche una spinta al commercio nella fase di inizio anno (spesso “stanca”) successiva alle festività di Natale: «Il rimborso dei buoni consumati presso le attività sarà erogato ai negozianti entro dieci giorni».

La “tombola di Natale” è comunque solo una delle attività che verranno proposte per il periodo natalizio agli esercenti nella riunione di mercoledì 24 sera, in municipio, dalle ore 19.45.