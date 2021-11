La Uyba va a Bergamo per tenersi stretto il terzo posto

Domenica 21 novembre, le ragazze della Unet e-work Busto Arsizio saranno impegnate al Pala Agnelli di Bergamo per la sfida contro le padrone di casa del Volley Bergamo 1991 di coach Giangrossi (inizio partita ore 17.00).

Una trasferta importante per le biancorosse che vogliono mettere in cassaforte altri tre punti importati per mantenere le prime posizioni in classifica: le Farfalle sono terze a pari merito con Scandicci e Monza a loro volta impegnate con avversarie di media difficoltà Un impegno che sulla carta non dovrebbe impensierire troppo Stevanovic e compagne, contro le orobiche attualmente a 8 punti in classifica (contro i 14 delle bustocche), che però non sono da sottovalutare perché hanno dimostrato di essere una formazione in crescita e pronta a lottare. E perché la sfida sull’asse Busto-Bergamo è ormai da anni un classico piuttosto atteso nel panorama pallavolistico femminile.

Coach Giangrossi dovrebbe schierare il sestetto formato dalla regista Di Iulio, in diagonale con Lanier; al centro Ogmos e Schoelzel, in attacco Enright e Loda, Faraone libero. Nessun problema di formazione per Musso, che potrà disporre del sestetto titolare e di un parterre di riserve pronte a dare il proprio contributo alla gara come dimostrato dalla vittoria in Cev di mercoledì, nella quale Ungureanu ed Herrera sono state impiegate a lungo permettendo a Bosetti e Olivotto di riposare senza patemi d’animo.

E’ il libero Giorgia Zannoni a presentare la partita attraverso i canali ufficiali del club biancorosso: «Giocare contro Bergamo non è mai semplice, è un campo difficile ed è una squadra che non è partita benissimo in campionato ma che ora sta trovando il ritmo: adesso gioca sicuramente una buona pallavolo e arriva da una striscia molto positiva, a parte l’ultima partita contro Novara. Insomma stanno crescendo molto e quindi dovremo essere super aggressive dal primo punto, partendo dalla nostra battuta. Noi dobbiamo mettere in campo tutto quel che di positivo c’è stato nelle ultime settimane: stiamo migliorando volta dopo volta il nostro gioco e il nostro stare in campo insieme, un aspetto positivo che ci servirà molto anche domenica».

Volley Bergamo 1991 – Unet e-work Busto Arsizio

Bergamo: 1 Ohman, 3 Ogoms, 6 Enright, 7 Di Iulio, 8 Borgo, 10 Cicola, 11 Turlà, 14 Schoelzel, 15 Faraone, 16 Lanier, 17 Loda, 18 Cagnin. All. Giangrossi.

Busto Arsizio: 1 Poulter, 2 Battista, 3 Olivotto, 5 Monza, 7 Bressan, 8 Gray, 10 Colombo, 11 Mingardi, 14 Zannoni, 15 Stevanovic, 16 Bosetti, 19 Ungureanu, 23 Herrera Blanco. All. Musso.