“L’amore non è violenza”: il corteo a Gallarate contro la violenza sulle donne

Muniti di mascherine e cravatta rossa, circa una cinquantina di uomini, donne e bambini hanno sfilato per le vie del centro di Gallarate per dire no alla violenza sulle donne oggi pomeriggio, sabato 27 novembre.

In prima linea gli uomini, cui è stato direttamente rivolto l’invito dell’associazione Penta, artefice del flash mob privo di alcun «colore politico», specificano Alessandra Grasselli e Laura Chionni.

«Abbiamo coinvolto tantissime persone, dai genitori della scuole Dante», raccontano, «dobbiamo mirare al cambiamento culturale delle nuove generazioni. Siamo felici che ci sia una parte di uomini per dire al mondo che sono contro la violenza sulle donne e che l’amore non è violenza».

Ha presenziato alla manifestazione anche la magistrata Annamaria Fiorillo: «Noi della giustizia siamo chiamati in causa per rimediare o punire, ma non si può cambiare il mondo se non si cambia il nostro cuore».