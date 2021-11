Il legame tra il Giappone e Varese tra libri illustrati e collezionismo

“Dal Giappone a Varese: libri illustrati e collezionismo” è il primo appuntamento del ciclo di conferenze organizzato dai Musei Civici di Varese in occasione della mostra “Giappone: disegno e design | Dai libri illustrati Meiji ai manifesti d’arte contemporanea” che sarà al Castello di Masnago di Varese fino all’11 settembre 2022.

Giovedì 25 novembre alle 18 le curatrici della mostra, Rossella Menegazzo e Eleonora Lanza, presentano nelle sale del castello in un incontro-conferenza la collezione di opere giapponesi della Biblioteca civica di Varese esposte in mostra in riferimento all’ambito del collezionismo lombardo e italiano e al mercato editoriale tra fine Ottocento e inizio Novecento.

Per info: info@museivarese.it 0332.820409.

E’ possibile partecipare alla conferenza anche online scrivendo a:press.studiobattage@gmail.com. Qualche giorno prima dell’evento verrà inviato il link zoom.

LA MOSTRA

Il Comune di Varese in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, la DNP Foundation for Cultural Promotion di Tokyo e l’editore Unsōdō di Kyoto presenta una grande rassegna che fino all’11 settembre 2022 è ospitata presso il Castello di Masnago.

La mostra “Giappone: disegno e design | Dai libri illustrati Meiji ai manifesti d’arte contemporanea”, a cura dalla prof.ssa Rossella Menegazzo e dalla dott.ssa Eleonora Lanza, presenta per la prima volta nelle sale espositive del museo preziosi volumi d’arte giapponese di fine Ottocento e inizio Novecento firmati da noti artisti giapponesi e parte delle collezioni del Comune di Varese.

Realizzati con la tecnica silografica già in auge nell’epoca Edo con il filone artistico dell’ukiyoe, furono pubblicati nel periodo Meiji tra il 1890 e il 1908 per la maggior parte a Kyoto, dall’editore più importante del momento, Unsōdō, ancora oggi attivo.

In mostra sono inoltre presentati 60 poster dei più importanti graphic designer giapponesi contemporanei il cui lavoro grafico richiama la tradizione pittorica mostrandone gli sviluppi attuali.

La mostra si apre con film documentari sulla tecnica silografica giapponese. Il percorso si snoda poi in cinque sezioni che evidenziano gli sviluppi della decoratività e dei temi parte dell’arte giapponese classica e il passaggio da disegno a design.