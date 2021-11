Luca Botta nuovo direttore per l’Anestesia del Galmarini di Tradate

Il nuovo Direttore del Servizio di Anestesia dell’Ospedale di Tradate è il Dott. Luca Botta.

Da un anno ha già ricoperto la funzione di Responsabile del servizio di cui è ora titolare.

Il Dott. Botta ha svolto servizio all’Ospedale di Circolo dal primo dicembre 1998, sempre in forze al servizio di Anestesia e Rianimazione, passando al Galmarini di Tradate nel 2020.

57 anni, il Dott. Botta si è laureato all’Università di Pavia nel 1996, conseguendo la specializzazione in Anestesia e Rianimazione nel 2001 all’Università degli Studi dell’Insubria.

Numerosi i corsi e i convegni a cui ha partecipato in qualità di relatore e docente, così come le pubblicazioni scientifiche a cui ha collaborato.