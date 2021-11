Luinesi: “A Luino continua lo stallo nelle commissioni consiliari permanenti“

«A un mese dall’ultima commissione saltata per mancanza del numero legale segnaliamo che anche l’ultimo tentativo di questa maggioranza è andato male, infatti anche la seduta della commissione consiliare servizi alla comunità del 25 ottobre è andata deserta».

Comincia così la nota di Casali e Cataldo, del gruppo #Luinesi in merito ai rapporti fra minoranza e maggioranza in consiglio comunale dopo che i consiglierei leghisti già l’anno scorso hanno deciso di disertare le stesse commissioni in disaccordo con la maggioranza circa le scelte sulle presidenze.

«Con questa ultima débâcle», continuano i #Luinesi, «sale a sei mesi il periodo senza una commissione valida, e questo in poco più di un anno di mandato. L’impressione è che l’attuale maggioranza consideri le commissioni consiliari permanenti solo come una concessione fatta alle opposizioni e non come un valido ed importante strumento di lavoro istituzionale. Ci domandiamo anche come gli attuali tre presidenti di commissione possano accettare di restare in carica in questo modo, senza riuscire mai a presiedere una seduta, così come se la presidenza di commissione fosse solo una medaglietta da appendersi al petto senza riuscire a combinare nulla. Quale dignità c’è in un incarico che se gestito male in questo modo, senza ascoltare le istanze delle opposizioni, esiste di fatto solo su carta?»

«In ultimo segnaliamo che stranamente di questa ultima commissione non vi è traccia alcuna nelle trasmissioni streaming dell’ente, quelle riprese tanto richieste nel mandato precedente e che sono costate un bel investimento anche in termini economici per l’acquisto delle attrezzature. Non vorremmo dover credere che i filmati non siano stati pubblicati a seguito del nostro articolo del 07 ottobre, in cui abbiamo reso noto questo stallo nelle commissioni. Se così fosse non è chiudendosi dentro palazzo che la maggioranza può pensare di nascondere i problemi, rinnoviamo piuttosto l’invito a scendere dal piedistallo e ad iniziare una reale collaborazione con le opposizioni, nei fatti e non solo a parole».

«Sia chiaro che saremo sempre qui pronti a richiedere ufficialmente copia dei verbali di volta in volta e a rendere tutto pubblico per informare i cittadini di quanto sta accadendo a Palazzo Crivelli Serbelloni», concludono i consiglieri #luinesi Casali e Cataldo