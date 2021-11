Minaj segna, Trombini para e il Varese batte 1-0 il Sestri Levante

Un po’ di sofferenza, ma il Varese ottiene la seconda vittoria di fila al “Franco Ossola” superando 1-0 il Sestri Levante grazie alla rete in apertura di gara. E proprio la rete dopo 8′ forse ha fatto pensare a una gara più comoda, invece gli ospiti dopo un primo tempo abbastanza opaco, nella ripresa hanno spinto forte, messo pressione ai biancorossi che però hanno retto, prendendosi tre punti preziosi. Di mezzo un rigore, il sesto subito dai biancorossi nelle 11 giornate di campionato giocate, che però Trombini è riuscito a respingere con i piedi a Mesina. Una parata che potrebbe significare ben più di questa vittoria. La risposta la sapremo domenica prossima, 21 novembre, quando i biancorossi affronteranno la difficile trasferta di Bra.

FISCHIO D’INIZIO

Giornata di pioggia degno della miglior stagione autunnale al “Franco Ossola” dove il Varese ospita il Sestri LEvante con l’obiettivo di prendersi una vittoria dopo la sconfitta di Tortona, immeritata ma comunque dolorosa. Mister Ezio Rossi schiera un 3-4-1-2 con Trombini tra i pali, in difesa Premoli, Monticone e Mapelli. Esordio dal primo minuto per Alessandro Baggio, che è l’esterno a destra, Foschiani a sinistra, in mediana Cantatore, Disabato, attacco con Piraccini alle spalle della coppia veloce – e quasi obbligata per la squalifica di Di Renzo e l’assenza di Ebagua – con Mamah e Minaj. Il Sestri Levante, che in settimana ha pareggiato 0-0 nel recupero di campionato contro il Casale, si presenta con un 3-4-3 che vede Bonaventura, Mesina e Costa a formare il tridente offensivo.

PRIMO TEMPO

Parte a rilento il match, con le due squadre un po’ timide, ma al primo affondo il Varese passa: Disabato lancia in profondità, l’arbitro lascia correre sulla trattenuta subita da Piraccini e Minaj si fa trovare pronto alle spalle della difesa battendo Salvalaggio in uscita per l’1-0. Trovato il gol del vantaggio i biancorossi non si accontentano, giocano un calcio propositivo e soprattutto non concedono nulla al Sestri, che si fa vedere solo con una punizione dai 25 metri circa al 30′ di Fenati che non inquadra la porta. Il Varese non perde di mano la gara, si fa apprezzare anche per un paio di belle azioni palla a terra e nel finale tiene lontano dalla propria area i liguri, chiudendo il primo tempo avanti 1-0.

SECONDO TEMPO

Nessun cambio all’intervallo, nei primi minuti della ripresa il Sestri prova a essere più propositivo ma dopo un paio di azioni offensive che non hanno impensierito la difesa biancorossa, il Varese riprende a macinare gioco e al 14′ un destro insidioso di Disabato dai 20 metri, dopo un rimbalzo in area, per poco non sorprende Salvalaggio che para con la faccia. La gara potrebbe cambiare al 20′ quando l’arbitro vede un fallo su Mesina in area biancorosa concedendo un calcio da rigore. Trombini però, dopo aver subito tre gol da penalty, respinge con i piedi il tiro dal dischetto dello stesso Mesina salvando il risultato. Passato lo spavento, il Varese potrebbe raddoppiare al 23′ quando Mamah recupera palla e serve Minaj che però non riesce a battere Salvalaggio per la seconda volta. Con il passare dei minuti il Sestri si rifà sotto e al 34′ Andrea Feretti ha una buona occasione su cross di Gonella da sinistra ma il suo colpo di testa non inquadra la porta. Poco dopo un destro di Costa va fuori di poco ma sono le avvisaglie per un finale di sofferenza per il Varese, che si chiude in difesa. Nel finale i biancorossi sono bravi a stringere le maglie dietro, si chiudono con ordine e con Mamah riescono ad alleggerire la pressione. Dopo 5′ di recupero arrivano i tre fischi dell’arbitro che consegnano al Varese i tre punti.