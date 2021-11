Per Natale ci sono i regali solidali di Sos Malnate

Sos Malnate lancia i regali So(s)lidali. In vista dell’inizio dei lavori della nuova sede di via Redipuglia della Onlus, si potranno acquistare dei regali per aiutare l’avanzamento del progetto.

La polenta del Mulino Bernasconi e la birra del Birrificio Sociale sono due opzioni tutte malnatesi che si potranno comprare, fino a esaurimento scorte, al centralino di via I Maggio, porta 5. Sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20 e il sabato dalle 7 alle 13.