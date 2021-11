Natale solidale con i doni della Fondazione Piatti

In vista del Natale, la Fondazione Piatti propone i doni solidali che mirano a sostenere le attività a favore delle persone fragili che si affidano a Fondazione Piatti: bambini, adulti e anziani con disabilità e autismo.

«Natale, in Fondazione Renato Piatti, ha un significato profondo – spiega la Presidente, Cesarina Del Vecchio -. E’ il periodo dell’anno in cui chiamiamo a raccolta amici vecchi e nuovi per trasformare il tradizionale dono natalizio in un bellissimo strumento generativo. Il panettone, il trancio di parmigiano, i cesti con tanti prodotti che trovate nel nostro catalogo hanno un grandissimo valore. Valgono un pezzo di vita futura delle persone con disabilità di cui ci prendiamo cura ogni giorno.»

Torna così il Fiocco della Speranza quale simbolo della Campagna Natale Solidale 2021. Una decorazione da appendere all’albero come simbolo di un domani più sereno per tutti, anche per le persone con disabilità che, proprio come un fiocco di neve, sono molto fragili.

Per trovare il Fiocco della Speranza e altre proposte solidali, basterà visitare lo shop online all’indirizzo:

https://sostieni.fondazionepiatti.it/natale-solidale-2021/

Le proposte di quest’anno variano dai grandi classici della tradizione come il panettone artigianale e il panettone Freddozzo con lamponi al naturale, crema di cioccolato bianco e qualche goccia di liquore Freddozzo, al Parmigiano Reggiano DOP stagionato 24 mesi del Caseificio Sociale Soragna (PR).

Le novità del Natale 2021 sono le Box per la Colazione di Natale (confezione che contiene il Tè di Natale, un tris di marmellate, mini fette biscottate, biscotti e due tovagliette americane) e per la Merenda di Natale (confezione che contiene biscotti cantucci, Tè di Natale e il preparato per la “torta in tazza”), Box Grano e Granaglie (mix di farine e cereali: farina bramata, farina taragna, lenticchie, zuppa mista, risotto alle verdure) e Box Natale in Grande (confezione con pasta colorata, salsa pomodoro, torrone, amaretti morbidi, risotto alle verdure, olio extra vergine di oliva).

Limited edition 2021 sono il cofanetto Beauty Natale di Montalto Bio con 3 bagnodoccia al “profumo di Natale” e la Coffe Box della Torrefazione El Miguel che propone 2 confezioni di caffè monorigine macinato per moka.