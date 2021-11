Note e caldarroste, il paese di Vergiate in festa per il patrono

Vergiate festeggia il suo patrono: sono tanti gli appuntamenti in occasione della festa patronale di San Martino.

Sabato 13 novembre alle ore 21.00 nella chiesa parrocchiale concerto del coro polifonico Harmonia.

Domenica 14 novembre alle ore 11.00 Santa Messa Solenne. Durante la giornata in piazza il tradizionale banco di solidarietà “Dividi il tuo mantello” promosso dal Comitato San Martino banco missionario dedicato a Fra Paolo; giochi per bambini con tappeti elastici. Gli Alpini saranno poi pronti con caldarroste, vin brulé e banchi di dolciumi e giocattoli.

In oratorio si potranno degustare le frittelle di San Martino con pomeriggio di giochi e a fine giornata una sorpresa… Alle ore 18.30 Santa Messa in chiesa parrocchiale.

Lunedì 15 novembre alle ore 20.00 presso la chiesa parrocchiale di San Martino, Santa Messa in suffragio dei defunti.