Nuova centrale termica e fotovoltaico per le scuole di Mornago

«Visione, programmazione e capacità di cogliere le opportunità sono l’alchimia giusta che ha permesso all’amministrazione comunale di Mornago di ottenere due importanti e cospicui finanziamenti da parte di Regione Lombardia per un maggior efficientamento energetico del plesso scolastico di via Cesare Battisti» – comunica il sindaco Davide Tamborini.

Al piccolo comune, infatti, andranno 105.000 euro che saranno destinati per interventi di rifacimento completo della centrale termica e l’istallazione di pannelli fotovoltaici con sistema di accumulo. «In particolare – spiega il Sindaco Tamborini Davide – investiremo complessivamente circa 135.000,00 € tra risorse di Regione Lombardia e fondi propri dell’ente per dotare il plesso scolastico e la limitrofa palestra di una nuova caldaia con sistema ibrido per la produzione di acqua calda sanitaria e di calore, con annesso impianto fotovoltaico con batterie di accumulo per una sufficienza energetica degli stabili».

«Riqualificare energeticamente gli edifici scolastici diventa dunque fondamentale per garantire migliori condizioni di studio/lavoro di alunni, insegnanti e personale. Inoltre, la riduzione dei costi di gestione dell’energia legato anche all’abbattimento delle emissioni nocive in atmosfera si ripercuote positivamente sia sull’economia che sulla salute – afferma il consigliere Matteo Pettenuzzo – Meno emissioni in ambiente significa infatti un miglioramento generale delle condizioni di salute umane».

Un altro tassello verso la transizione ecologia e la sostenibilità ambientale per i fabbricati di proprietà Comune di Mornago con novità importanti anche per il 2022.