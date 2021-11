Nuova pista di sci di fondo a Cunardo, un’inaspettata occasione turistica

Quello dell’ammodernamento della pista di sci di Fondo di Cunardo, in un momento storico come questo che fa riconsiderare con interesse le località sportive più vicine a casa, può essere un’occasione non di poco conto per lo storico impianto, che da oltre 30 anni allena migliaia di appassionati: «La storia dello sci club continua con questo progetto di ammodernamento con lo stesso metodo che abbiamo avuto sempre: guardare avanti – ha spiegato infatti, presentando le novità nella sala immersiva della Camera di Commercio, Gian Antonio Gianantonio, che oltre che presidente dello Sci Club Cunardo è ex allenatore della olimpionica Manuela Di Centa – È un ulteriore impulso per garantire le nostre attività come la ‘Scuola sugli Sci’, dedicata agli studenti che alla mattina vengono a sciare sulle nostre piste, già sold out. Ma anche l’attività rivolta agli agonisti e il ‘quotidiano’ fatto da una media di 5000/6000 presenze stagionali».

Attorno a Cunardo quindi ruotano già intorno schiere di piccoli atleti e di appassionati, non necessariamente solo del circondario, anzi: questa piccola ma significativa realtà per chi ama lo sci di fondo è già nota in tutta la provincia e in parte della Lombardia. E potrebbe andare, potenzialmente, anche più in là, grazie a una piccola rinascita della capacità ricettiva del comune del nord varesotto.

«Siamo stati al fianco dello Sci Club quando si è trattato di partecipare a questo progetto che porta avanti la storia dell’associazione – è il commento di Giuseppina Mandelli D’Agostini, sindaco di Cunardo – La sua attività ha connotato e continua a connotare la storia del nostro paese, che in questo periodo sta vivendo una nuova forma di accoglienza. Solo l’anno scorso sono nati due nuovi bed and breakfast, che hanno visto molte piu prenotazioni del previsto, in arrivo principalmente dal nord Europa: per un paesino come il nostro, con centro storico con piccoli spazi, si tratta di una concreta possibilità di riqualificare il centro urbano».

Si può quindi pensare di fare un passo alla volta, ma nello stesso tempo di sognare anche in grande: «Questa realtà è fortemente radicata nel futuro – ha sottolineato Paolo Sartorio, presidente della Comunità Montana del Piambello e vicesindaco di Cunardo – Proviamo a destagionalizzare il concetto di attrattività del nostro territorio e pensare non solo alla bella stagione ma anche all’inverno: offrire attività invernali non è per nulla scontato per la nostra Provincia, per l’Alto Milanese e per il Canton Ticino. Siamo a quindici minuti da Varese e abbiamo gente che viene in pausa pranzo a fare sci di fondo e così nelle sere feriali con la pista illuminata. Lo Sci Club Cunardo non offre solamente una attrattiva turistica ma anche una offerta che, mai come negli ultimi tempi è una validissima risposta per chi vuole migliorare la qualità della vita e non può o non se la sente di andare a sciare su piste ben più lontane».