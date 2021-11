Il primo autobus elettrico di Varese è in giro per la città

Nella giornata di oggi, giovedì 11 novembre, molti varesini stanno senz’altro notando un autobus piuttosto diverso da quelli ordinari impiegati in città. Si tratta infatti di un Otokar e-Kent C, autobus completamente elettrico di fabbricazione turca e importato in Italia – dov’è giunto solo da pochissimi giorni, per i test del caso con le varie compagnie di trasporto – dalla Mauri Bus System, storica azienda brianzola di Desio.

Per l’intera giornata, il bus sta effettuando una vera simulazione di esercizio seguendo un mezzo impiegato sulla linea N, che svolge il percorso da Cascina Mentasti/Belforte sino a Schiranna/Calcinate del Pesce, ovviamente attraverso il centro città: un tracciato del genere presenta anche infatti un significativo dislivello altimetrico, fondamentale per testare il motore nel modo più probante possibile. A bordo, oltre ai tecnici di Otokar e al personale di Autolinee Varesine, è stata inserita una zavorra per simulare il carico dei passeggeri (108 la capienza massima omologata per questo modello, lungo 12 metri come quelli abitualmente impegnati sulle linee urbane).

Dal punto di vista tecnico, Otokar e-Kent C è caratterizzato da un Voith Electric Drive System (Veds) che garantisce una potenza continuativa di 310 kw, arrivando a 410 kw al massimo sforzo; l’autonomia dichiarata è di oltre 300 km per carica. Nei prossimi giorni, Autolinee Varesine analizzerà con attenzione i risultati del test odierno, per capire se questo mezzo completamente elettrico può essere adeguato alle esigenze del servizio urbano di Varese.