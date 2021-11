Qualcuno ha visto l’incidente in bici di mio padre a Calcinate del Pesce?

«Ci hanno chiamati dall’ospedale di Varese annunciandoci che mio padre è ricoverato in terapia intensiva con un forte trauma cranico e altre complicazioni, ma non sappiamo nulla del suo incidente: aiutateci a capire quello che è successo».

L’appello arriva da un nostro lettore, residente in un paese della zona di Gavirate e fa riferimento a quanto accaduto nel pomeriggio di ieri – martedì 2 novembre – tra la ciclabile del lago di Varese e la strada provinciale SP1 all’altezza di Calcinate del Pesce.

«Mio papà ha 74 anni e ha sempre condotto una vita sportiva: quel che sappiamo è che ieri pomeriggio stava facendo un giro in bicicletta sulla ciclabile del lago. A noi è stato detto che l’incidente è accaduto verso le 16,30 (ma l’uscita dell’ambulanza risulta essere intorno alle 15,30 in codice giallo ndr) e abbiamo avuto notizie dall’ospedale intorno alle 19. Nel frattempo lui è stato ricoverato in condizioni critiche e in terapia intensiva: vorremmo capire se ci sono testimoni dell’accaduto, parlare con chi eventualmente ha chiamato i soccorsi perché non abbiamo alcun riscontro. E anche le forze dell’ordine non ci hanno potuto aiutare, perché non sono state allertate».

Chi fosse a conoscenza di qualche notizia in più può rivolgersi al nostro giornale, inviando una e-mail a redazione@varesenews.it. Vi metteremo in contatto con i familiari del ferito.