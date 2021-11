Si è riunito oggi pomeriggio in videoconferenza il gruppo di lavoro “Qualità delle acque” della Comunità di lavoro Regio Insubrica, composto da rappresentanti del Dipartimento del Territorio del Cantone Ticino, di Regione Lombardia, delle Province di Como e Varese, dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) Lombardia dipartimento di Como, dell’Ufficio d’Ambito della Province di Como e di Varese (ATO), di Alfa Varese, di Como Acqua, dell’Autorità di Bacino Lacuale Ceresio Piano e Ghirla e del Comune di Porto Ceresio.

Coordinato dal Segretario Francesco Quattrini, il gruppo ha provveduto a un aggiornamento sugli interventi finalizzati al miglioramento della qualità delle acque del lago Ceresio, in particolare il progetto Interreg IT-CH “Acqua Ceresio”, di cui è in corso la progettazione e il progetto “Patto per la Lombardia”, di cui è prevista la conclusione nel 2022.

I componenti del gruppo hanno rilevato come nell’ultimo anno sono stati osservati dei progressi per quanto concerne la qualità delle acque del Ceresio, sottolineando in particolare la revoca del divieto di balneazione nella zona di Porto Ceresio e dintorni, quale un passo importante ma non ancora definitivo verso una risoluzione completa delle criticità riscontrate.

In affiancamento alle attività in corso, a livello di Regione Lombardia sono previsti dei finanziamenti ulteriori per il completamento del percorso di risanamento. Inoltre, si è provveduto ad aggiornare il gruppo sui lavori relativi alle reti di collettamento confluenti all’impianto di depurazione di Ronago e sulla qualità delle acque del Faloppia.

Il gestore Como Acqua rileva che il depuratore mantiene un livello di efficienza elevato e che sono rispettati i limiti allo scarico. Sono previste opere funzionali a garantire la continuità dell’alimentazione elettrica dell’impianto. Si stanno completando anche le opere in merito al risanamento dei collettori sovracomunali e delle reti fognarie in comune di Uggiate Trevano. Infine si sottolinea come nel 2022 verrà effettuato un monitoraggio della qualità delle acque del torrente Faloppia a valle dell’Impianto Depurazione Acque di Ronago.