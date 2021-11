Il battello green del Lago Ceresio risparmia la prima tonnellata di CO2

In seguito alla sua inaugurazione, effettuata lo scorso 14 settembre, la MNE Ceresio 1931 è tornata a solcare le acque del lago Ceresio con la sua nuova veste elettrica e green.

Dopo un primo periodo in cui la motonave elettrica è stata utilizzata principalmente per test di funzionamento, SNL è orgogliosa di annunciare che è stato raggiunto il primo importante traguardo: la prima tonnellata di CO2 e i primi 500 litri di gasolio risparmiati. Un grande passo per il lago Ceresio e un esempio per le navigazioni sui laghi Svizzeri.

Gli importanti traguardi raggiunti dal natate vengono giornalmente monitorati grazie alla messa in funzione di un apposito dispositivo, realizzato in collaborazione con il Dipartimento tecnologie innovative della SUPSI nell’ambito di un progetto di tesi realizzato da uno studente del Bachelor in Ingegneria informatica.

Il dispositivo permette di misurare, visualizzare e archiviare in tempo reale le diverse informazioni tecniche del natante, in particolare velocità e distanza ma soprattutto il CO2 e il gasolio risparmiati durante la navigazione. Per meglio rendere partecipi i fruitori della nave, queste informazioni sono rese visibili ai passeggeri in tempo reale tramite un apposito pannellodidattico. La MNE Ceresio 1931 ha iniziato il suo servizio di “Green Line”, prima linea 100% elettrica della Città di Lugano, il 2 novembre 2021 in occasione dell’introduzione dell’orario invernale del servizio di navigazione sul lago Ceresio, collegando il centro Città di Lugano con le frazioni e i quartieri di San Rocco e Gandria.

Il servizio sarà attivo fino all’11 dicembre 2021, dal lunedì al venerdì feriali, dopodiché, in concomitanza con il cambio orario dei trasporti pubblici parte della Comunità Tariffale Arcobaleno, verrà attivato un ulteriore orario comprensivo delle consuete corse di linea e novità riguardanti la “Green Line”.