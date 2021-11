Samarate contro la violenza sulle donne, anche il 26 novembre

Un mazzo di fiori sulla “panchina rossa”, con accanto il giornale di venerdì 26 novembre. E così anche al “muro di bambole” davanti al municipio di Samarate.

Eliseo Sanfelice, ex presidente della Fondazione Montevecchio, ci mette una dose di provocazione: «Dobbiamo occuparci della violenza contro le donne non solo il 25 novembre, ma ogni giorno». Di qui le foto con la presenza del giornale del 26 novembre, a simboleggiare il fatto che si va oltre il giorno canonico.

Per ribadire il messaggio, Sanfelice ha appunto scelto due luoghi simbolici a Samarate, vale a dire la panchina rossa (installata al Montevecchio sotto la presidenza di Tiziano Zocchi) e l’installazione delle bambole, originariamente posta sul muro di cinta del Montevecchio e poi trasferita davanti al municipio.

Quest’anno – archiviata la Fondazione, messa in liquidazione – non sono stati previsti momenti specifici al Montevecchio. L’appuntamento ufficiale per il 25 novembre si è invece tenuto al salone San Rocco, con un reading a cui hanno contribuito Samarate Loves Books, assessorato alla cultura e servizi sociali, Eva Onlus.