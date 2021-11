“Sguardi” è il nuovo singolo della band varesina NUBIARSE, disponibile dal 19 novembre sulle principali piattaforme di streaming. Il brano è una canzone pop alternativa, ma con guizzi al limite della dance. Con un testo molto diretto e personale, racconta quanto sia difficile “farsi ascoltare” in un mondo che è una gabbia insonorizzata e dai vetri oscurati.

Così quando le parole non bastano e non sono efficaci, quando la voce non arriva, gli sguardi sono l’unico modo per arrivare diretti allo spirito delle persone colpendole senza chiedere il permesso e “tagliando la loro anima”. Gli sguardi diventano un’arma per affermarsi in un gioco di pantomime. A livello sonoro è proprio la voce con il piano, in una commistione di sonorità spaziali che proviene da varie direzioni, a colpire l’ascoltatore e a sostenere l’intero brano. A questi si uniscono una batteria imponente e corposa, una linea di basso ritmica e incalzante e echi taglienti di chitarra, note affilate come i contorni di un occhio. I synth, come una sirena, rispondono continuamente alla voce, richiamando l’attenzione dell’ascoltatore insistentemente.

“Ho scritto questa canzone un anno fa e ho creato il testo chiedendo alle persone di mandarmi alcune parole che fossero legate al “farsi ascoltare”. Questo brainstorming non mi ha solo ispirato nella scrittura del testo, ma mi ha fatto capire quanto l’argomento di questa canzone sia molto caro alla persone, inoltre, da cantante e musicista, non c’è niente di più difficile del “farsi ascoltare” dagli altri”, afferma Amanda, la cantante della band.

Il genere dei NUBIARSE non è definito, senza etichette di genere, guidato, come le nubi nel cielo, da ventate emotive di continua ispirazione. La fluidità della musica è alla ricerca di nuove fonti sonore influenzate dal pop alternativo contemporaneo. Nel Luglio 2021 hanno rilasciato il loro primo singolo “Riccione & La Festa” e nel Novembre 2021 il loro nuovo secondo singolo “Sguardi”.

“Sguardi” scritta da Amanda Viola D’Arrigo (voce, piano), Luigi Cappello (chitarra), Marco Baragetti (basso), Marco Verduci (batteria). Il singolo è stato prodotto e mixato presso lo Studio Supermoon di Milano da Giacomo Carlone e Riccardo Montanari; masterizzato all’Eleven Mastering Studio di Busto Arsizio (VA) da Andrea De Bernardi.

