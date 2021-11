Si accendono le luci di Natale a Busto Arsizio

L’appuntamento per l’inaugurazione delle iniziative natalizie della città è programmato per venerdì 26 novembre, a partire dalle 17.15, intorno al grande abete (vero) addobbato con i colori di Busto che è stato posizionato in via Milano.

In programma l’accensione della speciale illuminazione che regalerà alla città l’atmosfera di festa del momento più atteso dell’anno e la presentazione del programma degli eventi del mese di dicembre.

A tutti, a partire dalle 17.15, sarà consegnato un voucher per degustare una cioccolata calda nei bar e nelle pasticcerie che parteciperanno all’iniziativa.