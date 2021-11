Si indaga sulle piste del maxi carico di droga di Gazzada Schianno

Il pubblico ministero non ha ancora sentito l’uomo fermato qualche sera fa con un maxi carico di marijuana occultata nel carrello di un furgone sul quale era stato posto un trattore: sotto le lamiere di metallo i cani hanno trovato un carico prezioso, del valore di milioni: tutto sequestrato, oltre a quanto trovato nell’abitazione dell’uomo dai carabinieri di Azzate e dai colleghi del nucleo operativo radiomobile di Varese.

La palla ora passa alle indagini coordinate dalla procura di Varese. L’arresto del corriere è stato convalidato nei giorni scorsi e ora restano le domande scontate per un fatto come questo: da dove arrivava quella droga e, soprattutto, dov’era diretta?

Le ipotesi al vaglio degli inquirenti sono aperte: tecnicamente si tratta di un arresto in flagranza di reato, ma di più non è dato sapere perché è scontato che vi siano accertamenti in corso anche alla luce del fatto che, come rivela il Corriere della sera, l’uomo è disoccupato: nessun lavoro, e forse per questo l’idea di un possibile lucro sul servizio di trasporto così redditizio perché pericoloso – come l’arresto ha dimostrato – e che giustificherebbe il tentativo di farla franca col doppiofondo rivettato non sfuggito però al fiuto dei cani.

La droga è stata posta sotto sequestro come gli altri elementi frutto della perquisizione domiciliare avvenuta nell’abitazione dell’insospettabile corriere.