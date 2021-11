Tentativo di furto in una casa di Vergobbio

Allarme per tentativi di furto in Valcuvia: nella serata di ieri, martedì, si è verificato un episodio sospetto fuori da un’abitazione di Vergobbio.

Il tentativo di introdursi in un’abitazione per rubare è avvenuto in una casa di via Trieste: è una strada che corre non distante alla strada statale 394.

Si tratta di una strada di passaggio secondario, lontana dal traffico, in una zona residenziale composta da villette mono o pluri famigliari con recinzioni basse e molto verde.

Dell’episodio sono stati informati i carabinieri della stazione di Cuvio.